В нескольких украинских городах радикалы вышли на митинги против совместного инспектирования Украиной и ДНР военных позиций, расположенных у населенного пункта Шумы. Активисты считают такую инспекцию капитуляцией и требуют власти «не допускать боевиков до украинских позиций», рассказали в сюжете ТСН 11 сентября

В Киеве протестующие собрались у Офиса президента. Около 200 человек помимо прочего требовали отстранить Леонида Кравчука и Витольда Фокина от работы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

В другом районе столицы — в Конча-Заспе — прошла аналогичная акция, ее посетили около 300 человек. Митингующие собрались у резиденции президента Владимира Зеленского, выкрикивали лозунги и жгли фаеры.

В Харькове около полутора сотен радикалов вывесили баннеры «Нет капитуляции».

Во Львове у памятника Тараса Шевченко собралось около сотни горожан.

В Мариуполе акция была малочисленной, в ней поучаствовали несколько десятков человек. Немноголюдным был и митинг «Нет капитуляции» в Виннице. Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Договоренность о совместном инспектировании позиций была достигнута сторонами 9 сентября.

Позже глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что это соглашение не может быть выполнено, так как другая сторона заявила новые условия инспекции, которые не были оговорены ранее.

В ДНР ответили, что обвинения ложные, назвав их «бредовыми».

В итоге в Офисе президента Украины сообщили, что инспектирование позиций под Горловкой не состоится.