В Киеве протестующие собрались у Офиса президента. Около 200 человек помимо прочего требовали отстранить Леонида Кравчука и Витольда Фокина от работы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
В другом районе столицы — в Конча-Заспе — прошла аналогичная акция, ее посетили около 300 человек. Митингующие собрались у резиденции президента Владимира Зеленского, выкрикивали лозунги и жгли фаеры.
В Харькове около полутора сотен радикалов вывесили баннеры «Нет капитуляции».
Во Львове у памятника Тараса Шевченко собралось около сотни горожан.
В Мариуполе акция была малочисленной, в ней поучаствовали несколько десятков человек. Немноголюдным был и митинг «Нет капитуляции» в Виннице.
Договоренность о совместном инспектировании позиций была достигнута сторонами 9 сентября.
Позже глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что это соглашение не может быть выполнено, так как другая сторона заявила новые условия инспекции, которые не были оговорены ранее.
В ДНР ответили, что обвинения ложные, назвав их «бредовыми».
В итоге в Офисе президента Украины сообщили, что инспектирование позиций под Горловкой не состоится.