Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет провести в Белоруссии «парад дружбы и любви», для чего предложил привезти в Минск 100 тысяч патриотично настроенных россиян. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале 11 сентября

Жириновский назвал два сценария для Лукашенко и рассказал, что будет в противном случае © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк написал Жириновский.

По его словам, цель этой акции — показать белорусам, что Россия не собирается «вводить никакие войска» и «никого захватывать». Политик подчеркнул, что РФ любит Белоруссию и хочет дружить.

Ранее либерал-демократ поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца этого года.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова в случае радикализации ситуации направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.