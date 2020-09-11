«Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву», — написал Жириновский.
По его словам, цель этой акции — показать белорусам, что Россия не собирается «вводить никакие войска» и «никого захватывать». Политик подчеркнул, что РФ любит Белоруссию и хочет дружить.
Ранее либерал-демократ поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца этого года.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова в случае радикализации ситуации направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.