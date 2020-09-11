Следственный комитет Белоруссии обещает проверить сообщения о чрезмерном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов к участникам акций протеста. Об этом говорится в ответе СК белорусскому оппозиционеру Павлу Латушко, передает «Интерфакс» 11 сентября

Сейчас чрезмерная жесткость поможет Лукашенко побороть протест, но впоследствии аукнется – Мирзаян © РИА Новости, Нина Зотина

«По поступающим в подразделения Следственного комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном порядке», — говорится в ответе комитета.

Между тем, СК отказал Латушко в проведении проверки по его заявлению, так как в обращении «отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным главной оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.