Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о целях своего нахождения в Литве, передает 10 сентября РИА Новости

Тихановская одобрила планы Евросоюза ввести санкции против Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По ее словам, ей удалось организовать команду в Литве и начать работу. Она добавила, что к ее команде уже в Литве присоединились сильные специалисты.

Тихановская рассказала, что в Польше есть огромная белорусская диаспора, и там у оппозиции также есть свои представители. Бывший кандидат в президенты подчеркнула, что она и другие лидеры оппозиции намерены чаще совершать «такие поездки по Европе».

Ранее Сейм Литвы признал Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также Координационный совет. Также они предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.