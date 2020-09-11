В случае интеграции России и Белоруссии Польша на своих восточных границах может столкнуться с «новой формой Российской империи». Такое мнение 11 сентября высказал профессор Академии военного искусства в Варшаве Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24

Польша и Россия: союз почти не виден © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — сказал он.

Он считает, что после распада Советского Союза главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам Грохмальского, якобы характерна «гигантская последовательная экспансия».

Кроме того, Грохмальский назвал «важным элементом российского политического видения» Калининград. По его мнению, Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом находятся во всё большей опасности.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема слияния или поглощения Россией Белоруссии не будет обсуждаться в ходе визита белорусского лидера в Москву.