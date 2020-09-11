По его словам, в этой связи именно Белоруссия «является ключевой с точки зрения европейской безопасности».
«Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — сказал он.
Он считает, что после распада Советского Союза главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам Грохмальского, якобы характерна «гигантская последовательная экспансия».
Кроме того, Грохмальский назвал «важным элементом российского политического видения» Калининград. По его мнению, Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом находятся во всё большей опасности.
На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема слияния или поглощения Россией Белоруссии не будет обсуждаться в ходе визита белорусского лидера в Москву.