Киев прекратил подачу воды в Луганскую Народную Республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС ЛНР

ЛНР планирует отказаться от водоснабжения из Украины с 2021 года © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Согласно уведомления КП "Попаснянский районный водоканал" (под контролем Киева — ред.), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС —3 с 10:00 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины», — сообщил представитель МЧС.

По данным ведомства, в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. Уточняется, что недопоставка воды в этих населенных пунктах составит не более 70%.

Ранее председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ЛНР планирует отказаться от воды, поставляемой с территории Украины. По его словам, в этом случае Попаснянский водоканал получит от 7 до 12 миллионов гривен (19-32,6 миллиона рублей) убытков в месяц, и сейчас идут переговоры о компенсации, которую ЛНР должна заплатить за потребленную воду.