Окончательная сумма убытков, причиненных Украине в результате утечки нефтепродуктов с затонувшего у берегов Одессы танкера «Делфи», составляет $16,3 тысячи. Об этом 10 сентября сообщил глава государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в Facebook

В Одессе спустя почти год после аварии начался финальный этап поднятия танкера «Делфи» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

В ноябре 2019 года танкер «Делфи» под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что он был лишен права ходить под флагом республики.

Накануне «Делфи» убрали с пляжа Одессы, сообщил ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Позже глава областной одесской администрации Максим Куцый добавил, что танкер успешно пришвартовали в Черноморске Одесской области.