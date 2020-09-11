«Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет $16,3 тысячи. Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена», — написал Малеваный.
В ноябре 2019 года танкер «Делфи» под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что он был лишен права ходить под флагом республики.
Накануне «Делфи» убрали с пляжа Одессы, сообщил ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Позже глава областной одесской администрации Максим Куцый добавил, что танкер успешно пришвартовали в Черноморске Одесской области.