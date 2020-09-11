«Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена», — заявил Лукашенко.
По его словам, во время недавних переговоров правительственных делегаций двух стран в Минске были достигнуты хорошие договоренности. Белорусский президент рассчитывает, что на встрече с российским коллегой они смогут поставить «жирную точку» в их реализации, чтобы двигаться дальше.
Лукашенко также напомнил, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Белоруссии и России. По его мнению, это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Сообщалось, что Лукашенко может приехать в Москву 14 сентября, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.