Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым 10 сентября, передает пресс-служба белорусского лидера

Белорусский эксперт назвал вопрос, который надо задать перед встречей Лукашенко с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк заявил Лукашенко.

По его словам, во время недавних переговоров правительственных делегаций двух стран в Минске были достигнуты хорошие договоренности. Белорусский президент рассчитывает, что на встрече с российским коллегой они смогут поставить «жирную точку» в их реализации, чтобы двигаться дальше.

Лукашенко также напомнил, что в конце сентября в Минске и Минской области пройдет VII Форум регионов Белоруссии и России. По его мнению, это будет экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сообщалось, что Лукашенко может приехать в Москву 14 сентября, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.