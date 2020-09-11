«Естественно, у нас очень тесные связи с Российской Федерацией, у многих из нас родственники живут в РФ, друзья. Мы всегда хотели, хотим и будем хотеть иметь хорошие отношения с россиянами. Вы — наш самый крупный политический, экономический партнер, и мы не хотим вас терять в качестве партнера ни при каких условиях», — сказала Цепкало.
При этом она подчеркнула, что Москва должна понять, что Белоруссия — суверенное государство, народ которого сделал выбор не в пользу действующего президента Александра Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.