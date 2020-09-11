Белоруссия не хочет терять Россию как партнера ни при каких условиях. Об этом жена экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника, ставшая ранее одним из «лиц» оппозиционной кампании перед выборами, заявила в эфире «Эха Москвы» 10 сентября

Вассерман: Задача белорусской оппозиции - не навести порядок, а оторвать республику от России © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк сказала Цепкало.

При этом она подчеркнула, что Москва должна понять, что Белоруссия — суверенное государство, народ которого сделал выбор не в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.