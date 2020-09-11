В интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан по сути выступил «застрельщиком своего бывшего лучшего друга и президента Владимира Зеленского, рассказал замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Политолог пояснил, что обида, которую до сих пор испытывает Богдан за то, что его выгнали с поста и со двора, заставляет политика мстить. А именно — в отместку лишить Зеленского его должности. Для этого нужны соратники, о поиске которых он и объявил на весь мир в интервью.

«Главное, что Богдан выступил застрельщиком Ермака и собирает определенную коалицию против Зеленского, обозначив себя как человека, который будет играть по другую сторону. Я думаю, что, так как он является архитектором власти Зеленского, у него много компромата на его команду», — сказал Молчанов.

Добро пожаловать в Средневековье. Что показало интервью Андрея Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Богдан дал развернутое 4-хчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.

На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.

Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке к следователям.