По мнению политолога, заявление Богдана уже активно используется, и он прекрасно знал, что и зачем говорил.
«Думаю, это будет не столько атака на Зеленского, сколько попытка губить все мирные инициативы по Донбассу. Сразу на любой шаг Зеленского в этом направлении предпринимаются либо информационные атаки, либо попытки поднять против президента «патриотическую» общественность», — сказал Молчанов.
Пример такого действия «патриотической» общественности — реакция радикально настроенных граждан против согласованной совместной инспекции Украиной и Донецкими республиками позиций у поселка Шумы.
Желание договориться с Донбассом националисты назвали «капитуляцией».
Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины и его бывший лучший друг Андрей Богдан дал развернутое 4-хчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.
На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.
Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке к следователям.