В интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан фактически подтвердил версию о спецоперации украинских спецслужб с задержанием 33 россиян в Белоруссии. Этот козырь против Зеленского и мира на Донбассе уже активно используют, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

По мнению политолога, заявление Богдана уже активно используется, и он прекрасно знал, что и зачем говорил.

«Думаю, это будет не столько атака на Зеленского, сколько попытка губить все мирные инициативы по Донбассу. Сразу на любой шаг Зеленского в этом направлении предпринимаются либо информационные атаки, либо попытки поднять против президента «патриотическую» общественность», — сказал Молчанов.

Пример такого действия «патриотической» общественности — реакция радикально настроенных граждан против согласованной совместной инспекции Украиной и Донецкими республиками позиций у поселка Шумы.

«Нет капитуляции»: в Виннице протестуют против совместного патрулирования пограничных зон в Донбассе © i-vin.info

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины и его бывший лучший друг Андрей Богдан дал развернутое 4-хчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.

На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.

Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке к следователям.