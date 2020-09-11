Белоруссия ещё не совершила переход к новому формату, отчего ещё вчера крепкая и монолитная государственность стала давать трещину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский журналист и философ Антон Розенвайн

Антон Розенвайн: Радикализация протестов в Белоруссии неизбежна © kp.ru

«В конце концов, Александр Григорьевич любит заниматься «перетряхиванием» чиновников. Проблема лишь в том, что, какими бы эти реформы ни были, они едва ли изменят восприятие режима белорусами. Тут как с Украиной эпохи позднего Кучмы — когда успех реформ был налицо, в стране появилась оплачиваемая более-менее достойно работа даже в бюджетной сфере, но общество уже не хотело ничего, кроме «Кучму гэть!». Тут ситуация будет аналогичной», — считает журналист.

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Официальный Минск представил России и ОБСЕ план по выходу из внутриполитического кризиса. Поправки, которые до 2022 года должны внести в Конституцию Белоруссии, увеличат роль парламента и правительства в жизни страны, ослабив власть президента.

После этого в республике должны пройти новые выборы главы государства и членов парламента.