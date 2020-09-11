Публикуя записи «переговоров Варшавы и Берлина» об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается защищаться как умеет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский журналист и философ Антон Розенвайн

«Умеет, правда, не очень, что и не удивительно. Лукашенко — это политика позавчерашнего дня, ему чрезвычайно трудно выстраивать коммуникацию с обществом в эпоху соцсетей, YouTube и вообще вирусного распространения информации. А ещё в эпоху тотальной политизации», — объяснил журналист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Игра Лукашенко. «Беломайдан-2020» и забытая «революция» 20-летней давности © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк Михаилом Мишустиным Лукашенко рассказал о перехвате белорусскими спецслужбами беседы представителей властей Польши и Германии, в которой стороны договорились обвинить Россию в «отравлении» оппозиционера Алексея Навального.

В среду, 9 сентября, Лукашенко заявил, что у белорусских властей есть неопубликованная часть разговора о якобы отравлении Навального.

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

Оппозиционера госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.