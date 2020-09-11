На Балканах сталкиваются геополитические интересы Европейского союза и США. Об этом эксперт-балканист Александр Давыдов сказал в интервью изданию Украина.ру

Вадим Самодуров: Соглашения между Сербией и Косово как не было, так и нет © из личного архива Вадима Самодурова

Давыдов отметил, что состоявшиеся переговоры являются одной из дипломатических побед США в соревновании с Евросоюзом за Балканы.

«Для Европы Западные Балканы — это одно из основных направлений расширения. ЕС имеет субстанциональный интерес в том, чтобы определять жизнь Западных Балкан. Для этого Брюсселю нужно, чтобы основные мирные инициативы в регионе имели его "печать"», — пояснил эксперт.

В свою очередь США, по его словам, заинтересованы в сохранении своего статуса «планетного миротворца», что особенно актуально для президента Дональда Трампа в преддверии выборов, и в замедлении роста ЕС.

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