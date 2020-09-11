Ранее в Вашингтоне Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой.
Давыдов отметил, что состоявшиеся переговоры являются одной из дипломатических побед США в соревновании с Евросоюзом за Балканы.
«Для Европы Западные Балканы — это одно из основных направлений расширения. ЕС имеет субстанциональный интерес в том, чтобы определять жизнь Западных Балкан. Для этого Брюсселю нужно, чтобы основные мирные инициативы в регионе имели его "печать"», — пояснил эксперт.
В свою очередь США, по его словам, заинтересованы в сохранении своего статуса «планетного миротворца», что особенно актуально для президента Дональда Трампа в преддверии выборов, и в замедлении роста ЕС.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.