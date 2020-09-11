Заявления о том, что антилукашенковские протесты в Белоруссии идут на спад связано с привычкой к самообману. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил украинский журналист и философ Антон Розенвайн

Игра Лукашенко. «Беломайдан-2020» и забытая «революция» 20-летней давности © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

«Численность протестных мероприятий связана с тем, что это стало модно. Как, собственно, фактор моды сыграл роль и в Киеве, когда люди, никогда не интересовавшиеся политикой, вдруг стали революционировать впереди самых профессиональных революционеров», — рассказал Антон Розенвайн.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».