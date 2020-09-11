Собеседник издания напомнил, что киевский майдан мы тоже хоронили сколько раз. Даже организаторы объявляли об его окончании, правда, уже несколькими часами позже было организовано "злочинное побыття", и агрессия вышла на принципиально новый уровень.
«Численность протестных мероприятий связана с тем, что это стало модно. Как, собственно, фактор моды сыграл роль и в Киеве, когда люди, никогда не интересовавшиеся политикой, вдруг стали революционировать впереди самых профессиональных революционеров», — рассказал Антон Розенвайн.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».