Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
Вассерман считает, что Лукашенко действительно готов реформировать Основной закон страны, так как при том объеме обязанностей президента, какой сейчас прописан в Конституции Белоруссии, занимать этот пост — это «каторга».
При этом эксперт убежден, что белорусская оппозиция не согласится с намерениями Лукашенко.
«Поскольку задача оппозиции, по крайней мере той, что сейчас имеется в Белоруссии, не в том, чтобы наводить порядок, а исключительно в том, чтобы максимально оторвать Белоруссию от остальной России», — подчеркнул публицист.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.