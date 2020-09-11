Белорусская оппозиция не поддержит намерение президента республики Александра Лукашенко реформировать Конституцию страны, так как она не заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Карназыцкий объяснил, почему лидеры белорусской оппозиции пустили все на самотёк © Скриншот с видео Украина.ру

Вассерман считает, что Лукашенко действительно готов реформировать Основной закон страны, так как при том объеме обязанностей президента, какой сейчас прописан в Конституции Белоруссии, занимать этот пост — это «каторга».

При этом эксперт убежден, что белорусская оппозиция не согласится с намерениями Лукашенко.

«Поскольку задача оппозиции, по крайней мере той, что сейчас имеется в Белоруссии, не в том, чтобы наводить порядок, а исключительно в том, чтобы максимально оторвать Белоруссию от остальной России», — подчеркнул публицист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.