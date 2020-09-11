Стремление президента США Дональда Трампа предстать в образе планетного миротворца в преддверии выборов американского лидера стало причиной активизации переговоров между Белградом и Приштиной. Об этом эксперт-балканист Александр Давыдов сказал в интервью изданию Украина.ру

Самодуров: Балканы для Трампа - очередное поле для зарабатывания очков накануне выборов © Facebook, Вадим Самодуров

По мнению Давыдова, катализатором для активных переговоров между Белградом и Приштиной могли послужить приближающиеся президентские выборы в США.

«Трампу важно показать, что США сохраняют свою роль ключевого планетного миротворца. Выступить здесь помощником в деле налаживания отношений между субъектами, к судьбе которых США имеют очень близкое отношение — отличный шаг», — отметил эксперт.

Он также не исключил, что другим катализатором стала вторая волна коронавируса и плотное сотрудничество Сербии с Китаем, в том числе по вопросам борьбы с пандемией. По словам балканиста, это сотрудничество вызывает естественное недовольство ЕС, и президент Сербии Александр Вучич мог использовать переговоры с США по Косово как рычаг, позволяющий ослабить давление со стороны Брюсселя.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.