Переговоры с США по Косово могли быть способом Сербии ослабить давление со стороны Брюсселя в вопросах сотрудничества с Китаем. Об этом эксперт-балканист Александр Давыдов сказал в интервью изданию Украина.ру

Самодуров о «соглашении» Сербии и Косово: Никакого «исторического прорыва» не случилось © Facebook, Вадим Самодуров

По мнению Давыдова, катализатором для активных переговоров между Белградом и Приштиной могла послужить вторая волна коронавируса. Он напомнил, что Сербия плотно сотрудничает с Китаем, в том числе по вопросам борьбы с пандемией.

При этом еще в марте ЕС заключил соглашения с западнобалканскими странами о взаимодействии по борьбе с коронавирусом, в частности, Евросоюз перечислил этим странам 1,3 миллиарда евро (115,9 миллиарда рублей), отметил эксперт.

«Сотрудничество с Китаем вызывает естественное недовольство ЕС, и [президент Сербии Александр] Вучич мог использовать переговоры с США по Косово как рычаг, позволяющий ослабить давление со стороны Брюсселя», — пояснил балканист.

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