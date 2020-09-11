Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
По мнению Карназыцкого, президент Белоруссии Александр Лукашенко и «национальная оппозиция» пойдут на эти реформы.
«Если вы оппозицией называете иностранных интервентов, которые сидят в Варшаве и призывают к бунтам, то эти точно не пойдут. Варшавскому заказчику не интересна стабилизация Беларуси, ему интересен бунт», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Позднее сторонники Тихановской создали Координационный совет оппозиции Белоруссии, по факту учреждения которого Генпрокуратура республики открыла уголовное дело по статье «Призывы к захвату власти». Дело ведет Следственный комитет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.