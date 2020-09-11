И власти, и оппозиция Белоруссии должны согласиться на конституционную реформу, так как она позволит привести политическое устройство республики к «немецкому варианту». Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог рассказал, на какую реформу может пойти Лукашенко © REUTERS, Stringer

По мнению Карназыцкого, президент Белоруссии Александр Лукашенко однозначно пойдет на эти реформы, так как они назрели еще до выборов. Он также считает, что если в Белоруссии есть национальная оппозиция, то она тоже должна пойти на конституционную реформу.

«Вариант передачи большинства полномочий парламентской коалиции — самый оптимальный для Беларуси. В интересах государства этот вариант стоит провернуть… Мы придем к немецкому варианту, когда правящая партия будет назначать премьер-министра, и Беларусь будет развиваться в европейском русле», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.