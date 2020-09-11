Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
По мнению Карназыцкого, президент Белоруссии Александр Лукашенко однозначно пойдет на эти реформы, так как они назрели еще до выборов. Он также считает, что если в Белоруссии есть национальная оппозиция, то она тоже должна пойти на конституционную реформу.
«Вариант передачи большинства полномочий парламентской коалиции — самый оптимальный для Беларуси. В интересах государства этот вариант стоит провернуть… Мы придем к немецкому варианту, когда правящая партия будет назначать премьер-министра, и Беларусь будет развиваться в европейском русле», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.