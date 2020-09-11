«Важный вопрос остается открытым: будут ли подписаны принципиальные договоренности и не утратил ли Александр Григорьевич в глазах России статус партнера и гаранта политических трансформаций в Беларуси», — сказал эксперт.
Лущ подчеркнул, что белорусское руководство должно провести структурированную политическую реформу, которая надолго обеспечит политическую стабильность в республике, что важно с точки зрения сохранения стабильности в Междуморье в том числе и для России.
Общественный деятель добавил, что переориентация достаточно большого объема белорусского транзита на российские порты только стабилизирует белорусскую экономику и укрепит двусторонние отношения Москвы и Минска.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.