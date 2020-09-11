Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 14 сентября в Москве, станет моментом истины, но мы пока даже не можем предположить, какие решения там могут быть приняты. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

Лущ подчеркнул, что белорусское руководство должно провести структурированную политическую реформу, которая надолго обеспечит политическую стабильность в республике, что важно с точки зрения сохранения стабильности в Междуморье в том числе и для России.

Общественный деятель добавил, что переориентация достаточно большого объема белорусского транзита на российские порты только стабилизирует белорусскую экономику и укрепит двусторонние отношения Москвы и Минска.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.