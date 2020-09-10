Президент РФ Владимир Путин не является политиком, который выдвигает ультиматумы, и вряд ли он к чему-то принуждал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Ищенко сказал, правда ли Лукашенко готов принять новую Конституцию и провести выборы © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Москва просто объясняла, что гарантировать сохранность белорусского государства и гарантировать личную безопасность Лукашенко можно только в том случае, если начнутся быстрые интеграционные процессы, пояснил эксперт.

«А быстрые процессы интеграции предполагают комплекс политических и экономических реформ в Белоруссии. Причем я думаю, что с конституционной реформой может быть только старт. То есть она меняет систему власти, а власть должна менять все остальное, в том числе экономические отношения», — указал Ищенко.

Политолог подчеркнул, что интеграция возможна только в таком случае, поскольку две разные экономики нельзя интегрировать.

По его мнению, если это произойдет, Россия сможет отстаивать интересы Белоруссии и как квазисуверенного государства, и как в перспективе общей территории.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.