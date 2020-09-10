Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
Москва просто объясняла, что гарантировать сохранность белорусского государства и гарантировать личную безопасность Лукашенко можно только в том случае, если начнутся быстрые интеграционные процессы, пояснил эксперт.
«А быстрые процессы интеграции предполагают комплекс политических и экономических реформ в Белоруссии. Причем я думаю, что с конституционной реформой может быть только старт. То есть она меняет систему власти, а власть должна менять все остальное, в том числе экономические отношения», — указал Ищенко.
Политолог подчеркнул, что интеграция возможна только в таком случае, поскольку две разные экономики нельзя интегрировать.
По его мнению, если это произойдет, Россия сможет отстаивать интересы Белоруссии и как квазисуверенного государства, и как в перспективе общей территории.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.