Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в Минске в рамках административного процесса. Об этом 10 сентября сообщает официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич в комментарии РИА Новости

Задержанные в Белоруссии журналисты зарегистрированных СМИ будут отпущены - МВД © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Он задержан в рамках административного процесса», — сказала Ганусевич.

Представитель ведомства при этом не уточнила статью административного кодекса, по которой заведено дело.

Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в президентском пуле и освещали события с участием президента Александра Лукашенко. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.