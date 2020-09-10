Белорусские журналисты начали активно уходить из гостелеканалов и радиостанций на фоне массовых протестов граждан после проведения президентских выборов в стране, начавшихся с 9 августа.
«Он задержан в рамках административного процесса», — сказала Ганусевич.
Представитель ведомства при этом не уточнила статью административного кодекса, по которой заведено дело.
Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в президентском пуле и освещали события с участием президента Александра Лукашенко. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.