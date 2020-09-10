В городе Рени Одесской области рабочие забаррикадировались в резервуаре для хранения нефтепродуктов, требуя выплаты обещанной заработной платы. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент УНИАН

Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского © Facebook, Сергей Каплин

По его словам, рабочие предупредили, что подожгут себя, если им не выплатят деньги. Также один из работников записал видеообращение, в котором подробно раскрыл детали произошедшего.

По его словам, девять рабочих 2,5 месяца в тяжелых условиях чистили на нефтебазе два резервуара от каменноугольной смолы, добросовестно выполнили свою задачу, но представитель компании «Укрчем» выдал им только часть денег, сославшись на то, что резервуар якобы не готов к приему дизтоплива.

«Мы заварились в этом резервуаре. Мы объявляем голодовку», — говорит мужчина.

По его словам, рабочие занесли в резервуар много горючего, и, если их попытаются силой вытащить наружу, обещают эти горючие материалы поджечь и «отбиваться». Сейчас на место происшествия прибыла полиция, выясняются детали произошедшего.