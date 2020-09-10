Якубин рассказал, чего именно хочет Деркач и каковы его перспективы
Якубин рассказал, чего именно хочет Деркач и каковы его перспективы
© Facebook, Андрей Деркач
В частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям попали живущие в Санкт-Петербурге Андреев Антон Николаевич, Асланова Дарья Дмитриевна и Лифшиц Артем Михайлович.

С украинской стороны в санкционный список попал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, который ранее опубликовал записи разговоров, предположительно, с участием бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

На этих записях Порошенко и Байдан якобы обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ), национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу олигарха Игоря Коломойского.

Также Деркач заявлял, что Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США

 