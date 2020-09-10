Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что у Украины с Россией будет мир. Мир «из области фантастики» — так прокомментировал слова Богдана замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Политолог назвал высказывание Богдана о мире противоречивым, поскольку для этого не предпринимается никаких шагов.

«После парижского саммита «нормандской четверки» господин Богдан должен был знать об итоговом коммюнике, из которого до сих пор ничего не выполнено. Нет «формулы Штайнмайера», закрепленной законодательно, да и вообще ничего не выполнено. Из-за этого рассуждать о каком-то долгосрочном мире — это пока что из области фантастики», — прокомментировал слова Богдана Молчанов.

К тому же, говорит эксперт, сам экс-глава ОП подливает масла в огонь Донбасса, когда делает заявление, что задержание 33 россиян в Белоруссии — украинская спецоперация.

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины и его бывший лучший друг Андрей Богдан дал развернутое 4-часовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.

На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.

Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке к следователям.

Полностью интервью с Кириллом Молчановым будет опубликовано на Украина.ру в ближайшее время.