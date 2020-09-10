Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
«Решение принято Советом в рамках письменной процедуры», — говорится в пресс-релизе.
Срок санкций истекал 15 сентября. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Всего в «черном списке» 175 человек и 44 организации.
Решение вступит в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале ЕС 11 сентября.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма, украинского кризиса и войны в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.