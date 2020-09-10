Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Совета ЕС

«Это не проблема, это расходы». Ищенко о том, что не учли США в вопросе санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Решение принято Советом в рамках письменной процедуры», — говорится в пресс-релизе.

Срок санкций истекал 15 сентября. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года и предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Всего в «черном списке» 175 человек и 44 организации.

Решение вступит в силу после соответствующей публикации в Официальном журнале ЕС 11 сентября.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией вокруг Крыма, украинского кризиса и войны в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.