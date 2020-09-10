Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из политического кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
«Рационально он, может, и понимает, что это требуется, но тут есть большой соблазн ничего не менять, и, если критический момент миновал, оставить все как есть», — считает эксперт.
Но политическая реальность диктует, что нужно делать другие шаги, иначе это приведет к краху и политической стагнации, подчеркнул Лущ.
Проблема этого протеста как раз состоит в том, что он не вырос на пустом месте, изменилась социальная ткань общества, появился другой запрос, на который власть не хотела и не была готова реагировать, пояснил общественный деятель.
Если сейчас не произойдет осознания и признания проблем, то это все приведет к более печальным последствиям, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.