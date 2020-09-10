Российский музыкальный продюсер украинского происхождения Константин Меладзе предстанет перед судом по иску к певице Полине Гагариной. Об этом сообщает StarHit 10 октября

Как уточняется, Меладзе даст показания в деле о плагиате при аранжировке песни «Кукушка» из репертуара группы «Кино».

Истцом выступила российская певица Ольга Кормухина. Она отстаивает свои права на оригинальную переработку песни «Кукушка», созданную вместе с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым.

Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Как рассказала представитель Кормухиной Валерия Рытвина, ни Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе.

Кроме того, во время выхода фильма права на песню оформлялись на основании недействительных договоров, утверждает Рытвина.

Для того чтобы прояснить ситуацию, нужно выслушать комментарии Меладзе и ознакомиться с его документами.