Богдан пытается ударить по позициям Ермака из обиды, утверждает эксперт. Поскольку бывшего главу ОП просто «использовали и выкинули». Но нынешней правой руке Зеленского вряд ли что-то грозит.
«Зеленскому банально не на кого менять Ермака. Круг близких людей из «95 квартала» закончился. Плюс Ермак еще спекулирует на том, что у него есть эксклюзивный канал коммуникации с Кремлём, и его некем потом будет заменить», — прокомментировал Молчанов.
Эксперт пояснил, что желание Богдана «сбить» Ермака понятно, он отобрал у него не только кресло в Офисе президента, но и место рядом с Зеленским.
Вторая причина — удар по действующему главе ОП приведет к критическому разбалансу власти. Молчанов уверен, что Богдану это не удастся.
Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины и его бывший лучший друг Андрей Богдан дал развернутое 4-часовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.
На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.
Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке в ГБР.
Полностью интервью с Кириллом Молчановым будет опубликовано на Украина.ру в ближайшее время.