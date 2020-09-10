В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном бывший глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан фактически жестко раскритиковал своего тезку и преемника Андрея Ермака. На положение последнего это повлияет лишь косвенно, рассказал замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Богдан пытается ударить по позициям Ермака из обиды, утверждает эксперт. Поскольку бывшего главу ОП просто «использовали и выкинули». Но нынешней правой руке Зеленского вряд ли что-то грозит.

«Зеленскому банально не на кого менять Ермака. Круг близких людей из «95 квартала» закончился. Плюс Ермак еще спекулирует на том, что у него есть эксклюзивный канал коммуникации с Кремлём, и его некем потом будет заменить», — прокомментировал Молчанов.

Ермак тайно встречается с Порошенко в магазине элитной одежды – Богдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вторая причина — удар по действующему главе ОП приведет к критическому разбалансу власти. Молчанов уверен, что Богдану это не удастся.

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины и его бывший лучший друг Андрей Богдан дал развернутое 4-часовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.

На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.

Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке в ГБР.

Полностью интервью с Кириллом Молчановым будет опубликовано на Украина.ру в ближайшее время.