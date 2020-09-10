Эксперт, в частности, отметил, что Коломойскому не вернули его «ПриватБанк», а интересы олигарха не учитываются при принятии решений.
«Но у Игоря Валерьевича есть одна проблема. Зеленского действительно можно спихнуть в любой момент. Но после этого начинается жесткая борьба за власть между различными политическими группировками, и совсем не факт, что ее выиграет Коломойский», — указал Ищенко.
Поэтому, пояснил политолог, Коломойский пытается убедить Зеленского в том, что если он не будет его слушаться и не вернет в свое окружение его людей, то его обязательно свергнут нацисты — Петр Порошенко или Арсен Аваков.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.