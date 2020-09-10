Проблемы олигарха Игоря Коломойского заключаются в том, что Владимир Зеленский не выполнил то, что он от него требовал, когда вступал в должность президента. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 10 сентября на пресс-конференции в Москве

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«Но у Игоря Валерьевича есть одна проблема. Зеленского действительно можно спихнуть в любой момент. Но после этого начинается жесткая борьба за власть между различными политическими группировками, и совсем не факт, что ее выиграет Коломойский», — указал Ищенко.

Поэтому, пояснил политолог, Коломойский пытается убедить Зеленского в том, что если он не будет его слушаться и не вернет в свое окружение его людей, то его обязательно свергнут нацисты — Петр Порошенко или Арсен Аваков.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.