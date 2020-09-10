Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал, в частности, о договоренностях украинских властей с российскими по отдельным вопросам, за что тут же был обвинен в том, что перешел на сторону «врагов» Зеленского, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

До увольнения с поста главы Офиса президента Андрей Богдан был не просто ближайшим соратником Владимира Зеленского, но и его лучшим другом. Теперь многие обвиняют Богдана в том, что он предал друга и переметнулся на сторону бывшего главы государства Петра Порошенко. По мнению Кирилла Молчанова, экс-глава ОП просто обижен за то, что его выгнали.

«Он считает себя архитектором этой власти, что он выстроил президентскую вертикаль, а его использовали и выкинули. Да, в какой-то степени он начал играть против президента на стороне прозападного лобби. С ним связывают определенную часть депутатов-соросят типа Гео Лероса, с ним связывали ряд министров», — сказал Молчанов.

Связанная с Коломойским партия определилась со своим кандидатом в мэры Одессы — СМИ © скриншот видео Одесский Медиацентр Игорем Коломойским, который может помочь ему раскачать ситуацию вокруг Зеленского и добиться досрочных президентских выборов.

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины и его бывший лучший друг Андрей Богдан дал развернутое 4-хчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября.

На следующий день украинский политик покинул страну, утверждая, что после информации, которую он обнародовал в беседе с Гордоном, ему стали поступать угрозы физической расправы. В своих соцсетях Богдан написал, что пересек границу с Румынией.

Вечером 10 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что сведения, изложенные экс-главой ОП, «противоречат законодательству», поэтому в ведомстве инициировали проверку, а самому Богдану направили повестку о явке к следователям.

Полностью интервью с Кириллом Молчановым будет опубликовано на сайте Украина.ру в ближайшее время.