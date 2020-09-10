Депортированные на Украину Антон Родненков и Иван Кравцов, соратники Марии Колесниковой по Координационному совету оппозиции, в интервью Strana.ua 10 сентября сообщили, что готовятся к «яркому возвращению»

«Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки… Скорее всего, понадобится организовать многочисленную поддержку на границе», — заявили они.

Также члены КС отметили, что не собираются просить на Украине политического убежища. Вместо этого они хотят скоординироваться со своей командой, «поехать в Литву, Польшу, работать оттуда». Антон Розенвайн: Радикализация протестов в Белоруссии неизбежна © kp.ru

В то же время вернуться на родину Кравцов и Родненков планируют «в течение двух-трех недель».

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Во вторник, 8 сентября, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены Координационного совета оппозиции Колесникова, Кравцов и Родненков покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины.

Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сейчас она задержана и является подозреваемой по делу о захвате власти.