«Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки… Скорее всего, понадобится организовать многочисленную поддержку на границе», — заявили они.
Также члены КС отметили, что не собираются просить на Украине политического убежища. Вместо этого они хотят скоординироваться со своей командой, «поехать в Литву, Польшу, работать оттуда».
В то же время вернуться на родину Кравцов и Родненков планируют «в течение двух-трех недель».
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Во вторник, 8 сентября, Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены Координационного совета оппозиции Колесникова, Кравцов и Родненков покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины.
Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сейчас она задержана и является подозреваемой по делу о захвате власти.