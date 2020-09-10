Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил агента Службы безопасности Украины (СБУ) к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР 10 сентября

«По материалам уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства государственной безопасности, Верховным судом Луганской Народной Республики Худяков Максим Владимирович признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа (статья 335 Уголовного кодекса ЛНР). Решением суда он приговорен к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Военный эксперт из ЛНР Марочко: К взрывам в ЛНР всегда была причастна СБУ © vk.com, Андрей Марочко

Как отмечается, по заданию сотрудников СБУ Худяков «занимался собиранием и передачей сведений в отношении объектов оперативной заинтересованности украинских спецслужб».

«В частности, ему ставились задания по установлению данных высшего руководства Министерства госбезопасности, сотрудников Министерства внутренних дел Республики, их личного и служебного транспорта, а также объектов Народной милиции. Кроме того, Худяков оказывал содействие в установлении каналов связи с агентурой СБУ, находящейся на территории Республики», — уточнили в пресс-службе.

Мужчина таким образом «создавал условия для диверсионной разработки сотрудников указанных ведомств и совершения преступлений членами диверсионно-разведывательных групп СБУ», добавили в МГБ.