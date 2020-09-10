Сотрудники изолятора объяснили свой отказ передавать заключенному творение Джона Рональда Руэла Толкина тем, что в СИЗО есть собственная библиотека.
Однако допустят ли члена Координационного совета оппозиции к чтению фантастической саги о борьбе с врагом свободных народов Средиземья Сауроном, в сообщении не уточняется.
По словам супруги, Максим пребывает в хорошем настроении и объявлять голодовку не собирается.
«Надеюсь, в понедельник его отпустят. Сегодня четверг, завтра пятница — будет время, я думаю, подумать для лиц, которые это постановление (об аресте) издавали», — рассказала Надежда Знак.
По ее словам, в действиях Максима Знака не было признаков состава преступления, предусмотренного статьей 361 УК Белоруссии («Публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет»).
Юриста Координационного совета оппозиции Максима Знака задержали, а затем и арестовали в Минске утром 9 сентября. По подозрению в попытке захват власти в СИЗО находится и один из лидеров Белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую, по ее словам, белорусские власти пытались насильно выдворить из Белоруссии. Избежать этого Колесникова смогла лишь порвав свой паспорт на белорусско-украинской границе.