Супруга белорусского оппозиционера Максима Знака Надежда не смогла передать книгу «Властелин колец» на английском языке своему мужу, который находится под арестом в СИЗО №1 Минска. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости

Сотрудники изолятора объяснили свой отказ передавать заключенному творение Джона Рональда Руэла Толкина тем, что в СИЗО есть собственная библиотека.

Знак и Колесникова арестованы, у следствия есть доказательства их вины - СК Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По словам супруги, Максим пребывает в хорошем настроении и объявлять голодовку не собирается.

«Надеюсь, в понедельник его отпустят. Сегодня четверг, завтра пятница — будет время, я думаю, подумать для лиц, которые это постановление (об аресте) издавали», — рассказала Надежда Знак.

По ее словам, в действиях Максима Знака не было признаков состава преступления, предусмотренного статьей 361 УК Белоруссии («Публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет»).

Юриста Координационного совета оппозиции Максима Знака задержали, а затем и арестовали в Минске утром 9 сентября. По подозрению в попытке захват власти в СИЗО находится и один из лидеров Белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую, по ее словам, белорусские власти пытались насильно выдворить из Белоруссии. Избежать этого Колесникова смогла лишь порвав свой паспорт на белорусско-украинской границе.