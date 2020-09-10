В пресс-центре Операции объединенных сил (ООС) 10 сентября обвинили ополченцев ДНР в обстреле позиций ВСУ под Шумами, где должна была пройти совместная инспекция. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook

«Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Напротив, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Донбасс, совместная инспекция: случится ли шаг к сближению сторон? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Натальи Никоноровой, совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны, из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить.

По словам представителей ДНР, украинская сторона выдвинула дополнительные требования: ПЦР-тест на коронавирус для представителя народной республики, наличие паспорта РФ или Украины, а также отсутствие на одежде какой-либо символики ДНР. Все это в народной республики сочли неприемлемым.

После отмены инспекции в Шумах украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу инициировала срочное заседание по вопросам безопасности.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.

Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая мола быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.

Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.