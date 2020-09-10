«Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Напротив, Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.
По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, совместная инспекция в окрестностях Горловки сорвана по вине украинской стороны, из-за ее желания скрыть свои нарушения и не дать возможности это проверить.
По словам представителей ДНР, украинская сторона выдвинула дополнительные требования: ПЦР-тест на коронавирус для представителя народной республики, наличие паспорта РФ или Украины, а также отсутствие на одежде какой-либо символики ДНР. Все это в народной республики сочли неприемлемым.
После отмены инспекции в Шумах украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу инициировала срочное заседание по вопросам безопасности.
Глава ДНР Денис Пушилин 5 сентября заявил о готовности отдать приказ нанести удар по незаконно (как считают в республике) возведенным сооружениям ВСУ в районе посёлка Шумы и призвал Киев обеспечить с 8 утра 7 сентября отсутствие личного состава в указанном районе.
Однако 7 сентября обстрела не было. Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил это тем, что на позициях ВСУ была замечена активность, которая мола быть связана или с демонтажем укреплений, или с их усилением.
Удар по траншеям 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ перенесли на десять часов утра 9 сентября. Но в среду, 9 сентября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на котором стороны согласовали совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы.