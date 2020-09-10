Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, которые подтверждают подготовку спецслужб по задержанию бывших ополченцев Донбасса в Белоруссии. Об этом 10 сентября он заявил на пресс-коференции, которая транслировалась в YouTube

«Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы», — сказал Турчинов.

Он продемонстрировал документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля якобы должны были вручить подозрения 26 задержанным в Белоруссии россиянам.

Путин: задержание 33 россиян в Белоруссии - это акция украинских и американских спецслужб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Турчинов подчеркнул, что документы свидетельствуют, что спецоперация была, а власть лжет.