«Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы», — сказал Турчинов.
Он продемонстрировал документы 2019-2020 годов, на основе которых 30 июля якобы должны были вручить подозрения 26 задержанным в Белоруссии россиянам.
По его словам, они обвинялись в военных преступлениях приблизительно по 15 статьям.
Турчинов подчеркнул, что документы свидетельствуют, что спецоперация была, а власть лжет.