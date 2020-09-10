Украинские СМИ и экспертное сообщество в декабре 2019 года впервые заговорили о том, что в октябре 2020 года президента Владимира Зеленского может ждать государственный переворот. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Ищенко описал, что на самом деле получится, если Зеленского свергнут в результате переворота © пресс-служба президента Украины

«Если говорят, что будет Майдан — это значит, что позвонили из Вашингтона и сказали, что Майдан будет. Если говорят, что Зеленскому в октябре 2020 года начнут плести лапти, а на дворе еще только декабрь–2019, это значит, что кто-то уважаемый об этом сказал», — рассуждает Ищенко.

Во всяком случае, указал политолог, информация о госперевороте регулярно исходила от людей и СМИ, связанных с олигархом Игорем Коломойским, либо тех, кто на тот момент был в союзе с Коломойским.

«Более того, они утверждали, что переворот якобы готовит Порошенко, притом что он в тот момент даже вступал с Зеленским в тактический союз, их фракции совместно голосовали в парламенте, и это очень раздражало Игоря Валерьевича», — сказал специалист.

По его мнению, эти разговоры о перевороте представляют собой определенный ультиматум Зеленскому о том, что «ты давай думай, потому что осенью будет совсем плохо».

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.