В этой связи, считает эксперт, украинские группировки могут спокойно бороться за власть даже в случае нахождения Владимира Зеленского на посту президента и не свергать его, дабы не устраивать новый политический кризис.
«Свержение Зеленского возможно. Теоретически можно подобрать консенсусную фигуру, которая придет на его место. Но а дальше что? Дальше опять надо будет легитимировать режим, потому что опять произошел госпереворот. А западные партнеры не так благожелательно настроены к Украине, как это было в 2014 году», — подчеркнул Ищенко.
Следовательно, полагает политолог, легитимация этого режима путем организации новых парламентских или президентских выборов будет сильно затруднена, потому что многие предпочтут остаться в стороне.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.