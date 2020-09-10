Политическая система Украины устроена таким образом, что для контроля над властью достаточно контролировать Верховную Раду и правительство, а президент является малозначимой фигурой. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Ищенко описал, как с Азарова начался кризис украинской государственности © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского на посту президента и не свергать его, дабы не устраивать новый политический кризис.

«Свержение Зеленского возможно. Теоретически можно подобрать консенсусную фигуру, которая придет на его место. Но а дальше что? Дальше опять надо будет легитимировать режим, потому что опять произошел госпереворот. А западные партнеры не так благожелательно настроены к Украине, как это было в 2014 году», — подчеркнул Ищенко.

Следовательно, полагает политолог, легитимация этого режима путем организации новых парламентских или президентских выборов будет сильно затруднена, потому что многие предпочтут остаться в стороне.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.