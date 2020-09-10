Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на вопрос, о том, нужно ли судить за «сдачу» Крыма, ответил, что сдают бутылки в магазины, а Крым был захвачен Российской Федерацией. Об этом 10 сентября он рассказал на пресс-коференции, которая транслировалась в YouTube

«И отвечать за захват должны, безусловно, военные Российской Федерации и политическое руководство Российской Федерации, а также те украинские политики, деятели в кавычках, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону, которые довели сектор оборонной безопасности до такого состояния, которое было в 2014 году», — сказал он. Турчинов призвал убивать представителей ЛДНР, если они прибудут на украинскую территорию © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк Юрий Луценко, который вместе с Турчиновым давал пресс-конференцию, заявил, что только дураки будут вспомнить о том, что происходило во время того, как прошлое руководство «отсиживалось в Москве», а пришедший к власти Петр Порошенко пытался удержать страну.