«И отвечать за захват должны, безусловно, военные Российской Федерации и политическое руководство Российской Федерации, а также те украинские политики, деятели в кавычках, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону, которые довели сектор оборонной безопасности до такого состояния, которое было в 2014 году», — сказал он.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко, который вместе с Турчиновым давал пресс-конференцию, заявил, что только дураки будут вспомнить о том, что происходило во время того, как прошлое руководство «отсиживалось в Москве», а пришедший к власти Петр Порошенко пытался удержать страну.