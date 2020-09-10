Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие цели преследовал экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в скандальном интервью журналисту Дмитрию Гордону

Ранее Богдан дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону 4-часовое интервью, в котором рассказал о «зрадах» в окружении президента Владимира Зеленского и поделился скандальными подробностями политической «кухни» Украины.

«Честно говоря, то, что он там наговорил — это, в действительности, как мне кажется, набор слухов, причем обиженных — чувствуется какая-то обида во всей этой истории. Но есть нюанс, который связан с тем, что он, все-таки, бывший глава Офиса президента. Мне кажется, что по тем вещам, которые он сказал, нужно открывать расследование: если он сказал «А» — пусть предоставляет доказательства по всему перечню», — сказал Якубин.

Алексей Якубин: Интервью Богдана пропитано колоссальной обидой на Зеленского © Facebook, Алексей Якубин Андрею Ермаку, в том числе в момент, когда готовятся переговоры на уровне советников лидеров стран «нормандского формата».

«Во-вторых, у него явно есть обида на то, что Зеленский отправил его в отставку. В-третьих, это происходит после того, как некоторые депутаты из орбиты Богдана, например Гео Лерос, были исключены из фракции «Слуга народа», — отметил эксперт.

В-четвертых, по мнению Якубина, в интервью проскакивало множество совпадений с позицией лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

«Я не исключаю, что, возможно, здесь есть какое-то ситуативное подыгрывание с попыткой ослабить Зеленского как президента», — добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.