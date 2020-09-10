При этом Азаров никак не мог понять, подчеркнул эксперт, что никто при таком условии ему цену на газ снижать не собирался.
«Тогда на Украине и начался политический и экономический кризис», — констатировал Ищенко.
Кризис власти Владимира Зеленского, считает политолог, тоже начался не сейчас, потому еще в декабре 2019 года украинское экспертное сообщество начало прогнозировать, будто бы в октябре 2020 его ждет государственный переворот.
«Если говорят, что Зеленскому в октябре 2020 года начнут плести лапти, а на дворе еще только декабрь 2019 года, это значит, что кто-то очень уважаемый об этом сказал», — добавил специалист.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.