Кризис украинской государственности фактически начался в 2012 году, когда экс-премьер Николай Азаров начал просить Россию снизить цены на газ, притом что Киев собирался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Алексей Попов: Богдан своим интервью показал, что Зеленский находится в окружении не тех людей © sobityadnya.ru

«Тогда на Украине и начался политический и экономический кризис», — констатировал Ищенко.

Кризис власти Владимира Зеленского, считает политолог, тоже начался не сейчас, потому еще в декабре 2019 года украинское экспертное сообщество начало прогнозировать, будто бы в октябре 2020 его ждет государственный переворот.

«Если говорят, что Зеленскому в октябре 2020 года начнут плести лапти, а на дворе еще только декабрь 2019 года, это значит, что кто-то очень уважаемый об этом сказал», — добавил специалист.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.