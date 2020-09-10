Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим назвал украинско-белорусские отношения очень комплексными и многогранными. Об этом 10 сентября он сообщил в интервью «Громадському»

«Но, исходя из того, что в последнее время мы видим определенные шаги, которые не можем назвать адекватными, то они требуют дополнительного тщательного анализа — как нам действовать в дальнейшем в той ситуации, которая сложится», — заявил он.