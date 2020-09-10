«Но, исходя из того, что в последнее время мы видим определенные шаги, которые не можем назвать адекватными, то они требуют дополнительного тщательного анализа — как нам действовать в дальнейшем в той ситуации, которая сложится», — заявил он.
«Но, исходя из того, что в последнее время мы видим определенные шаги, которые не можем назвать адекватными, то они требуют дополнительного тщательного анализа — как нам действовать в дальнейшем в той ситуации, которая сложится», — заявил он.
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