Ранее Богдан заявил, что операция СБУ по поимке 33 россиян в Белоруссии была сорвана человеком «из самого ближайшего окружения» Зеленского.
«В деле о "вагнеровцах" теперь все будут ссылаться уже не только на заявления журналиста Бутусова и оппозиционных депутатов, но и на экс-главу Офиса, потому что он фактически подтвердил правоту версии, связанной со спецоперацией и провалом», — считает эксперт.
Ермолаев полагает, что выступление Богдана представляет собой попытку подтолкнуть команду Зеленского к новым диалогам и переговорам после местных выборов.
По его мнению, Богдан сейчас действительно может стать одним из рупоров критики «забронзовевшого» Зеленского, вооружая новыми аргументами кулуарного характера главных его оппонентов.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.