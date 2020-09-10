Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан своим интервью Дмитрию Гордону фактически вооружил «партию войны» и Петра Порошенко новыми аргументами в борьбе с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев 10 сентября на пресс-конференции в Москве

«Это не бомба, но автоматная очередь с кучей рикошетов». Ермолаев об интервью Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В деле о "вагнеровцах" теперь все будут ссылаться уже не только на заявления журналиста Бутусова и оппозиционных депутатов, но и на экс-главу Офиса, потому что он фактически подтвердил правоту версии, связанной со спецоперацией и провалом», — считает эксперт.

Ермолаев полагает, что выступление Богдана представляет собой попытку подтолкнуть команду Зеленского к новым диалогам и переговорам после местных выборов.

По его мнению, Богдан сейчас действительно может стать одним из рупоров критики «забронзовевшого» Зеленского, вооружая новыми аргументами кулуарного характера главных его оппонентов.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.