Хотя, подчеркнул эксперт, назначение правящей партии своего представителя на пост премьер-министра является традицией большинства западных демократий.
«И это выглядит уже неслучайным. И Гончарук, и Шмыгаль являются людьми, несвязанными с политической командой, потому что команды-то нет», — указал Ермолаев.
Есть реальные риски того, что если после местных выборов рейтинги президента Владимира Зеленского серьезно снизятся, его партию ждут серьезные внутренние потрясения, которые спровоцируют новую борьбу за власть и перераспределение ресурсов.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.