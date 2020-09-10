Основной провал правящей украинской партии «Слуга народа» состоит в том, что имя монокоалицию в Верховной Раде, они так и не сумели назначить на пост премьер-министра своего однопартийца. Об этом рассказал руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс

«И это выглядит уже неслучайным. И Гончарук, и Шмыгаль являются людьми, несвязанными с политической командой, потому что команды-то нет», — указал Ермолаев.

Есть реальные риски того, что если после местных выборов рейтинги президента Владимира Зеленского серьезно снизятся, его партию ждут серьезные внутренние потрясения, которые спровоцируют новую борьбу за власть и перераспределение ресурсов.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.