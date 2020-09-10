По ее словам, организаторы мероприятия придерживались всех правил безопасности в соответствии с требованиями министерства здравоохранения. Концерт сначала отменили, потом подтвердили его проведение, но в конце концов снова запретили.
Городская администрация Белой Церкви приняла решение провести концерт после завершения карантина.
«Как будто на этом концерте я заставлю всех друг на друга кашлять и чихать. Отменять, потом позволять, затем снова отменять. Все это выглядит странно, не вызывает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов», — возмутилась Полякова.
Певица также отметила о риске заразиться коронавирусом в общественном транспорте или очередях. По ее словам, посещать концерт — это добровольное решение, в отличие от ежедневных поездок в автобусе.
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Дорогие друзья! Несмотря на то, что организатором моего стадионного концерта в Белой Церкви соблюдены все меры безопасности, что закуплены электронные градусники, накидки, распределены зоны безопасности, несмотря на то, что концерт проходит на открытом воздухе и на огромной площадке, несмотря на то, что организация концерта проходит в полном соответствии с требованиями МОЗ, постановлениями кабинета министров Украины и другими ограничениями, несмотря на то, что после моего возмущения запрету этого концерта мэр подтвердил его проведение, но уже на другую дату, и уже после этого, несмотря на получение всех разрешительных документов каким-то очередным решением, которое ни с кем не согласовано, которое не обсуждалось на уровне местных депутатов, которое не имеет под собой никак оснований кроме особого риска заражения коронавирусом, как будто на этом концерте я заставлю всех на друг друга кашлять и чихать.. Не буду сейчас рассказывать об угрозе заражения в маршрутках и очередях, о том, что присутствие на концерте это добровольное решение, в отличие от вынужденного ежедневного пребывания в транспорте и о мерах безопасности на этом концерте. Я просто передаю привет городской администрации Белой Церкви и призываю ее к тому, чтобы ее решения были не только своевременны, обдуманы, обсуждены с организаторами, но и принимались в соответствии со всеми правилами и разрешениями. А отменять, потом разрешать, потом снова отменять.. Все это выглядит как минимум странно и не внушает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов. Короче, говоря. Концерт в Белой Церкви переносится и будет проведен после карантина. Билеты сохраняются! Организаторы приносят свои извинения! Все решалось без них! Но чем больше нас там будет и тем ярче он пройдет! Я обещаю новые песни и супер крутое шоу!!! Желаю всем жителям Белой Церкви здоровья, поменьше стрессов и до скорой встречи!
В начале сентября украинские звезды шоу-бизнеса вышли на протест под стены правительства. Они выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.