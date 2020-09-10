Украинская певица Оля Полякова 10 сентября в своем Instagram заявила, что ее концерт, который должен был состояться 12 сентября в Белой Церкви Киевской области, отменили уже во второй раз

Певица Оля Полякова сделала шокирующее заявление о своем весе © Secretsecvice / wikimedia.org

Городская администрация Белой Церкви приняла решение провести концерт после завершения карантина.

«Как будто на этом концерте я заставлю всех друг на друга кашлять и чихать. Отменять, потом позволять, затем снова отменять. Все это выглядит странно, не вызывает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов», — возмутилась Полякова.

Певица также отметила о риске заразиться коронавирусом в общественном транспорте или очередях. По ее словам, посещать концерт — это добровольное решение, в отличие от ежедневных поездок в автобусе.

В начале сентября украинские звезды шоу-бизнеса вышли на протест под стены правительства. Они выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.