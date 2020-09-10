«Скоро вас начнут бить»: Богдан предостерег «слуг народа»
«Скоро вас начнут бить»: Богдан предостерег «слуг народа»
© пресс-служба президента Украины
Эксперт в частности отметил, что это интервью можно рассматривать в контексте активизации отставленной команды Владимира Зеленского (выступления Алексея Гончарука, Руслана Рябошапки или Гео Лероса), а Богдан в данном случае выступает как координатор этой протестной волны.

«Но я бы еще не спешил делать вывод, что это самостоятельный поход всех оставленных в политику. Скорее, речь идет об ультиматуме той части команды Зеленского, которая определяет его политическую линию», — указал Ермолаев.

Политолог добавил, что выступление Богдана представляет собой попытку подтолкнуть команду Зеленского к новым диалогам и переговорам после местных выборов.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

 