Четырехчасовое интервью бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону вряд ли можно назвать бомбой. Скорее это автоматная очередь с огромным количеством рикошетов. Об этом рассказал руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев 10 сентября на пресс-конференции в Москве

«Скоро вас начнут бить»: Богдан предостерег «слуг народа» © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского (выступления Алексея Гончарука, Руслана Рябошапки или Гео Лероса), а Богдан в данном случае выступает как координатор этой протестной волны.

«Но я бы еще не спешил делать вывод, что это самостоятельный поход всех оставленных в политику. Скорее, речь идет об ультиматуме той части команды Зеленского, которая определяет его политическую линию», — указал Ермолаев.

Политолог добавил, что выступление Богдана представляет собой попытку подтолкнуть команду Зеленского к новым диалогам и переговорам после местных выборов.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.