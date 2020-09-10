«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике», — заявил посол.
Кизим сказал, что за 27 лет работы дипломатом впервые столкнулся с нарушением международной практики.
Он также подчеркнул, что хорошие отношения между Украиной и Белоруссией пошатнулись из-за происходящего в республике, а на возвращение доверия, по его словам, теперь понадобится много времени.
Ранее официальный Киев «ставил на паузу» отношения с Минском. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что речь идет не о полном разрыве, а именно о временном приостановлении контактов.
Министерство отозвало своего посла в Минске Игоря Кизима «для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией», однако позднее представителя вернули в Минск.