Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в интервью «Громадскому ТВ» 10 сентября заявил, что при пересечении украинско-белорусской границы сотрудники погранслужбы обыскали его, проигнорировав международную практику

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте с Украины, меня осматривали. Осматривали мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили открыть автомобиль, показать, что лежит в багажнике», — заявил посол.

Посол Украины вернулся в Минск и рассказал о будущем украинско-белорусских отношений © Facebook, Посольство України в Республіці Білорусь

Он также подчеркнул, что хорошие отношения между Украиной и Белоруссией пошатнулись из-за происходящего в республике, а на возвращение доверия, по его словам, теперь понадобится много времени.

Ранее официальный Киев «ставил на паузу» отношения с Минском. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что речь идет не о полном разрыве, а именно о временном приостановлении контактов.

Министерство отозвало своего посла в Минске Игоря Кизима «для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией», однако позднее представителя вернули в Минск.