Целый ряд косвенных признаков свидетельствуют о том, что США ослабляют свой контроль над Украиной, что может спровоцировать новый виток борьбы за власть в этой стране. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс Курт Волкер давно ушел с поста специального представителя Госдепа США по вопросам Украины, но на его место так никто и не был назначен, а в случае отставки заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента руководить Украиной из США будет по сути некому.

«Произошло серьезное понижение американского офиса управления Украиной. Если раньше он находился в офисе вице-президента США, то где-то год назад он был переведен в офис Госдепа, потому что вице-президент отказался заниматься Украиной», — указал Марков.

Политолог прогнозирует, что в случае ослабления американской диктатуры и падения рейтинга Владимира Зеленского может начаться вооруженная борьба за власть на Украине, в которой Россия также должна принять участие.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.