В киевской Прокуратуре сообщили о задержании мужчины, который «заработал» крупную сумму обманным путем, предлагая нуждающимся купить маски, которых на самом деле у афериста не было, пишет Украинская правда 10 сентября

Следствие располагает данными, что 34-летний мужчина, воспользовавшись ситуацией с распространением коронавируса, в феврале текущего года приобрел фирму якобы для продажи медицинских масок.

Компанию злоумышленник оформил на подставное лицо, после чего разместил интернет-объявления о продаже защитных средств, указав, что оплата принимается только безналичным способом.

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Таким способом мужчине удалось нажиться на 500 тысяч гривен (1, 34 млн руб.), обманув 8 частных лиц и 12 организаций, в число которых попали благотворительные компании и два государственных медицинских учреждения.

Вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения решается.