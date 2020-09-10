Следствие располагает данными, что 34-летний мужчина, воспользовавшись ситуацией с распространением коронавируса, в феврале текущего года приобрел фирму якобы для продажи медицинских масок.
Компанию злоумышленник оформил на подставное лицо, после чего разместил интернет-объявления о продаже защитных средств, указав, что оплата принимается только безналичным способом.
На указанный счет потерпевшие переводили деньги, после чего продавец просто пропадал, выключив телефон.
Таким способом мужчине удалось нажиться на 500 тысяч гривен (1, 34 млн руб.), обманув 8 частных лиц и 12 организаций, в число которых попали благотворительные компании и два государственных медицинских учреждения.
Вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения решается.